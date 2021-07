Abertas  inscrições para o 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo

Objetivo é reconhecer trabalhos que valorizam o empreendedorismo no país

Com foco na importância das micro e pequenas empresas para o enfrentamento da pandemia, o 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) está com inscrições e vai premiar as melhores notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira ou novas plataformas digitais sobre empreendedorismo e pequenos negócios.

Podem ser inscritas no PSJ matérias e reportagens veiculadas de 1º de janeiro de 2020 a 30 de agosto de 2021 na mídia impressa, em portais e sites de notícias, emissoras de rádio e TV, bem como podcasts e vídeos veiculados em plataformas digitais de vídeo nesse mesmo período.

Os trabalhos inscritos devem abordar o tema central desta edição, focado no enfrentamento da pandemia do coronavírus, considerando outros aspectos relacionados ao universo dos pequenos negócios no Brasil, como: empreendedorismo; produtividade e competitividade; inovação e startups; inclusão produtiva e sustentabilidade; Políticas Públicas e Legislação; transformação digital e acesso a crédito.

Cada profissional poderá concorrer com no máximo três trabalhos, independente da categoria. No entanto, não há limite de inscrições por veículo. As inscrições podem ser feitas de forma rápida e fácil pelo site www.premiosebraejornalismo.com.br.

Categorias

O Prêmio terá etapas estadual, regional e nacional e vai reconhecer as melhores matérias em quatro categorias: texto, áudio, vídeo e fotojornalismo.

Além do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, que será concedido para o melhor conteúdo entre todas as premiadas nessas categorias, esta edição do PSJ também vai prestigiar a nova geração do jornalismo.

Profissionais de até 25 anos, que atuem em veículos de imprensa de todo o país, têm a oportunidade de inscrever um trabalho e concorrer ao prêmio especial de Jornalista Revelação.

Por Wellington Amarante