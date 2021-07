Acidente envolvendo dois carros de passeio deixa quatro pessoas feridas na Rodovia João Bebe Água

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio, um Renault Clio e um Fox, deixou quatro pessoas feridas na Rodovia João Bebe Água entre os povoados Camboatá e Cabrita, no sentido Eduardo Gomes a São Cristóvão.

O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (20), por volta das 09 horas, quando veículo Clio colidiu frontalmente com um Fox, deixando três pessoas feridas.

As quatro vítimas foram socorridas e levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendimento, mas sem lesões graves.

Já os veículos, foram removidos ao pátio do Detran , pois o Fox estava com o licenciamento atrasado e o Clio estava com os pneus desgastados, o que em dia de chuva, teria contribuído para acidentes de trânsito.

Com informações e foto da CPTran