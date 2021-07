Amorim relembra empenho para viabilizar o Campus no Sertão

Defensor da Educação como um instrumento de transformação social, o presidente do PSDB Sergipe, o médico Eduardo Amorim, sempre buscou em seus mandatos contribuir para o fortalecimento da área. Uma das bandeiras defendidas foi a interiorização da Universidade Federal de Sergipe – UFS, especialmente para o Sertão Sergipano, com cursos que atendessem às vocações e demandas dos municípios da região.

“O Campus da UFS no Sertão foi uma pauta que defendi no Senado e busquei os meios para viabilizar a ampliação da nossa Universidade Pública para esta região, que tem suas particularidades e potenciais e necessita de mão de obra qualificada. E nada melhor do que formar novos profissionais no próprio local, por meio dos cursos de Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária e Agroindústria. Por isso, quando vejo notícias sobre o Campus do Sertão fico feliz e com a certeza do dever cumprido”, afirma Eduardo Amorim.

O ex-senador sempre defendeu a importância de uma universidade pública mais inclusiva e mais forte, que promova, de uma forma equânime, conhecimento e cidadania. “E a UFS no Sertão foi mais um passo para isso. É um projeto macro, que favorece uma região extensa e sofrida do nosso Estado e que precisa, antes de tudo, de oportunidade. Especialmente para os jovens, que buscam uma melhor qualidade de vida por meio de uma formação universitária visando a capacitação profissional”, ressalta.

Além da garantia de recursos junto ao Governo Federal, Eduardo Amorim também viabilizou junto à Embrapa a doação da Unidade de Campo Experimental para instalação do Campus do Sertão, em Nossa Senhora da Glória. “Sempre fui um soldado à disposição para ajudar a nossa Universidade Federal”, salienta.

Fonte e foto assessoria