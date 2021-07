Assaltantes invadem escritório de advocacia de Vereador de Estância e roubam carro e objetos

Dois assaltantes invadiram o escritório do vereador de Estância e advogado Dr. Cristóvão Freire dos Santos (MDB) na tarde desta terça-feira (20) em frente ao Fórum Ministro Heitor de Souza no Centro de Estância.

As informações são de que dois elementos invadiram o escritório na tarde desta terça-feira (20) armados de pistola e anunciaram o assalto. “Eu estava no meu escritório quando fui surpreendido por dois homens armados que adentraram e anunciaram o assalto. Roubaram meus cartões de créditos, minha carteira, celular, outros objetos pessoais e o meu carro, uma caminhonete L200 de cor branca, placa 5917 de Estância. O veiculo está com pouco combustível e eles devem abastecer em algum posto aqui de Estância ou cidades aqui da região. Nunca esperava que isso fosse um dia acontecer comigo. Já registrei o boletim de ocorrência aqui na delegacia de Estância e também informei a policia militar sobre o assalto. Suspeito que eles seguiram meu motorista até o meu escritório que chegou de uma agência bancária qual foi efetuar alguns pagamentos. Quando o motorista estacionou o veiculo eles chegaram e anunciaram o assalto”, disse Dr. Cristóvão.

O advogado já teve outras vitimas na família em Estância. “Algum tempo levaram o carro de minha filha e depois o carro de minha irmã”, disse.

A policia foi informado e já está trabalhando na ocorrência.

Por Washington Reis