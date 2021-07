BP Investimentos continua no G20 e está entre os 5 melhores

A última semana foi inesquecível para a BP Investimentos que recebeu muito reconhecimento no Brazil Advisor Awards, que premiou os melhores escritórios e assessores de investimentos credenciados à XP. O título de melhor assessora de investimentos da região Nordeste foi para Diana Gomes, da BP. Já a BP Empresas sob coordenação do head Rafael Andrade, foi reconhecida como um dos cinco melhores escritórios de seu segmento. A BP Investimentos também permaneceu no G20, ranking com os 20 maiores escritórios do Brasil vinculados à XP. Wilden Junior, Sócio e Responsável pela BP Investimentos em Sergipe, os Sócios Felipe Camelo e Lucas Campos e a Assessora de Investimentos Aline Barreto prestigiaram a premiação dos colegas.

“Essas premiações nos mostram que estamos no caminho certo, nosso padrão de atendimento preza pela qualidade e exclusividade para nossos clientes. Esses títulos endossam nossa posição de liderança no mercado, aqui em Sergipe por exemplo, temos impulsionado o crescimento do número de investidores no estado, inclusive houve aumento em plena pandemia, dados a serem comemorados e que aumentam ainda mais a nossa responsabilidade”, afirma Wilden.

Em Sergipe, a BP Investimentos está localizada em Aracaju no NEO Office Jardins, Avenida Dr. José Machado de Souza, n°220, sala 213. Os interessados em se tornarem investidores, podem ligar para: (079) 3142-0896.

Fonte e foto: Jornalista Rodrigo Alves.