Conselheiro Carlos Pinna traça plano de ação com foco na eficiência

Eleito corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) no Pleno da última quinta-feira, 15, o conselheiro Carlos Pinna já definiu que a prioridade da sua gestão estará na realização de uma pesquisa de eficiência processual.

De acordo com o conselheiro, no âmbito do TCE/SE, compete à Corregedoria-Geral o acompanhamento da eficiência no julgamento dos processos, “que são o principal produto que nós entregamos semanalmente à sociedade sergipana”, comentou.

Ele ressalta que, mesmo diante das dificuldades decorrentes da pandemia, a Corte de Contas conseguiu elevar a sua produtividade no julgamento de processos e o desafio agora está em continuar numa crescente, mesmo com a iminente volta aos trabalhos presenciais.

“Como ganhamos muita produtividade e estamos julgando mais processos, não podemos voltar e perder a eficiência, então temos que acompanhar isso”, afirmou Pinna, ao elogiar o desempenho das conselheiras Susana Azevedo e Angélica Guimarães, “que são as líderes já de algum tempo no julgamento de processos”.

“Teremos que acompanhá-las para avançarmos nessa profícua ação de dar celeridade ao julgamento dos processos que nos são submetidos e que são a principal produção que devemos à sociedade”, concluiu o corregedor.

Por DICOM/TCE