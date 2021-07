Delegada toma partido de deputado

Por Adiberto de Souza *

Candidata derrotada à Prefeitura de Aracaju em 2020, a delegada de polícia Danielle Garcia tomou do deputado estadual Zezinho Sobral o comando do Podemos em Sergipe. A rasteira no líder do governo na Assembleia foi anunciada festivamente pelo manda chuva do Cidadania, senador Alessandro Vieira, aliado da policial. Em seguida, a ainda cidadanista Danielle comunicou a façanha de forma indireta: “Oi, pessoal! Vem comigo: Eu posso/ Tu podes/ Ele pode/ Nós…”. Surpreendido com o golpe baixo, Zezinho Sobral protestou contra a direção nacional do Podemos, afirmando que “esse ato combina mais com a velha política do que com os novos modelos de transparência”. Trocando em miúdos, a decisão da delegada de sair do Cidadania para comandar um partido só dela demonstra o seu desejo de fazer carreira solo nas eleições de 2022. Ademais, Zezinho Sobral está sentindo na própria pele o golpe que aplicou, em 2017, no ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita, ao lhe tomar o Podemos e deixa-lo falando sozinho. Coisas da política de resultados. Marminino!

A vaga no TCE

Prestes a se aposentar compulsoriamente, o conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Carlos Alberto Sobral, será substituído por um procurador do próprio TCE. A lista tríplice a ser encaminhada em breve ao governador Belivaldo Chagas (PSD) deverá ser composta pelos procuradores João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, Luis Alberto Meneses, que é o atual procurador geral, e Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, o mais jovem deles. João Augusto leva vantagem por ser o mais antigo em atividade no TCE, inclusive já tendo ocupado a Procuradoria-Geral da Corte de Contas em quatro oportunidades. Aguardemos, portanto!

Direção perigosa

Mais de 19% dos motoristas das capitais usam o celular enquanto dirigem. Isso significa que de cada cinco pessoas, uma afronta a lei. Feita pelo Ministério da Saúde, a pesquisa também mostrou que as pessoas com idades entre 25 e 34 anos (25%) e com maior escolaridade (26,1%) são as que mais assumem esse comportamento de risco. Os motoristas com nível superior também são os que mais recebem multas por excesso de velocidade e que associam o consumo de bebida alcoólica e direção. Danôsse!

Maconha é saúde

Já passou da hora de o Brasil liberar o uso medicinal da maconha. Quem pensa assim é o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Ele é autor do projeto regulamentando os remédios produzidos com extratos da Cannabis sativa para tratar epilepsia, ansiedade, esclerose múltipla, etcétera e tal. O parlamentar lembrou que muitos países já permitem o cultivo e a venda da maconha para fins medicinais. É vero!

Novo senador

O pastor Virginio de Carvalho (DEM) é o novo senador de Sergipe. Na condição de 1º suplente, ele substituiu a senadora demista Maria do Carmo Alves, que pediu licença do Parlamento. O reverendo já havia batido ponto no Senado. Foi de outubro a dezembro de 2916, quando dona Maria se licenciou no final da gestão do esposo e prefeito de Aracaju, João Alves Filho (DEM), que morreu no ano passado. Com a mudança, Sergipe fica, temporariamente, sem representação feminina no Senado. Aff Maria!

Políticos ladrões

Com raras exceções, os políticos brasileiros não passam de um bando de ladrões. Dia sim outro também a Polícia Federal começa o expediente prendendo gestores e parlamentares, todos flagrados metendo a mão grande no dinheiro da educação, saúde, segurança, etcétera e tal. Achando pouco, a maioria da Câmara Federal acaba de aprovar um indecoroso projeto garantindo que políticos fichas cujas permaneçam disputando eleições. Um escárnio! Enquanto isso, os cidadãos honestos se questionam onde o Brasil vai parar com tantos ladrões de colarinho branco? Crendeuspai!

Orai por eles!

O Movimento Polícia Unida homenageia, hoje, todos os policiais civis, militares e bombeiros mortos no combate à violência ou vitimados pela covid-19. Será a partir das 10h, na praça Fausto Cardoso, centro de Aracaju. Estarão presentes os familiares e amigos dos homenageados. Durante o ato, batizado de Solenidade das Cruzes, membros das forças de segurança vão relembrar as trajetórias dos colegas que se foram: “O perigo é uma constante na vida dos membros da Segurança Pública do Estado”, diz a nota do Movimento sobre o evento de daqui a pouco. Prestigie!

Perdeu os votos

E o senador Rogério Carvalho (PT) garante que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem certeza que a urna eletrônica é segura e auditável, “pois ele e os filhos se elegeram com essas urnas”. Então, por que o presidente as critica tanto e vive cobrando o voto impresso? Rogério Carvalho responde: “O problema de Bolsonaro não é o voto impresso, mas sim o voto, que ele não tem mais e sabe disso”. Home vôte!

Sisudez criticada

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) tem sido criticado pela maneira austera de ser. O homem quase não rir, é de pouca conversa e raramente estende a mão para cumprimentar alguém. Essa sisudez exagerada tem rendido duras críticas ao cidadanista. Segundo os adversários de Vieira, fosse possível, o emburrado senador contrataria a Mãozinha da Família Addams para cuidar dos salamaleques inerentes ao cargo público. Misericórdia!

Viagem adiada

O ex-presidente Lula da Silva (PT) deve adiar a visita que faria este mês a Sergipe e outros cinco estados do Nordeste. O “Barba” preferiu aguardar primeiro uma definição mais clara do cenário político, após a aprovação pelo Congresso da reforma eleitoral. Para o ex-presidente, é importante saber primeiro em que bases o PT poderá negociar alianças políticas para as eleições do próximo ano. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano O Rabudo, em 4 de abril de 1875.

* É editor do Portal Destaquenotícias