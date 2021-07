Diálogo na SSP abre parcerias com a Prefeitura de Laranjeiras

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca), acompanhado do deputado estadual Jeferson Andrade e representantes da Guarda Municipal estiveram reunidos na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP/SE) na manhã desta terça-feira, 20, com o Superintendente Executivo, Cel. José Pereira de Andrade Filho e o assessor da SSP, Edézio Vieira de Melo Neto, para solicitar um curso de qualificação e formação para a categoria.

Para o Comandante da Guarda Municipal de Laranjeiras, Djalma Ferreira, a formação dos trabalhadores da Guarda é essencial. “Através de um curso de qualificação e formação na Acadepol, em parceria com a Polícia Militar, vamos garantir um serviço ainda melhor para os laranjeirenses, já que vamos auxiliar também os policiais no trabalho diário. Tenho certeza que as ações conjuntas vão ser importantes”, disse o comandante.

O prefeito Juca agradeceu à SSP por, mais uma vez, se disponibilizar em ajudar os laranjeirenses. “Saímos bastante satisfeitos dessa reunião e vamos buscar todos os meios e seguir as orientações que nos foi passada pelos representantes da Segurança Pública. A melhor notícia é saber que a nossa Guarda Municipal vai receber um curso de formação. Quero agradecer ainda ao deputado Jeferson Andrade por intermediar esse diálogo e estar presente para nos ajudar. O parlamentar vem trazendo diversos benefícios para o nosso município”, destacou o prefeito Juca.

O presidente do Sindicato Intermunicipal dos Guardas Municipais de Laranjeiras e região (SINTRAGUARDAS), Rosevaldo dos Santos ressaltou o apoio da Prefeitura em atender mais esta reivindicação da categoria. “O diálogo com a Prefeitura e SSP/SE estão abertos e agora vamos somar esforços para a garantir a realização do nosso curso de formação. A nossa expectativa é que ainda este ano iniciemos as atividades. O maior desafio agora é vencer a burocracia natural”, frisou.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.