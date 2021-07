Festa das Barracas é reconhecida como Patrimônio Cultural

A solicitação do deputado estadual Talysson de Valmir (PL) em tornar a Festa das Barracas, Patrimônio Cultural Imaterial e a inserir no calendário Oficial de Eventos do Estado de Sergipe, agora é Lei. A sanção governamental foi publicada no Diário Oficial no dia 09 de julho, na edição nº 28.705.

Com a Lei nº 8.867, a ‘Festa das Barracas’, que ocorre anualmente durante o ciclo junino, no município de Nossa Senhora Aparecida, está oficialmente reconhecida, pois é um dos maiores festivais juninos, que reúne milhares de pessoas a fim de celebrar um dos períodos mais comemorados no Nordeste brasileiro e em Sergipe.

“O reconhecimento de manifestações como a Festa das Barracas é uma garantia de que, passado o período de quarentena, isolamento e distanciamento social em virtude da pandemia da Covid-19, nossas festas tradicionais serão lembradas e estarão garantidas. Resguardando nossas festas e manifestações culturais, protegeremos a própria identidade dos sergipanos”, declarou o parlamentar.

A primeira edição da Festa das Barracas aconteceu em 2003, numa iniciativa das escolas públicas do município de Nossa Senhora Aparecida, a denominada “Festa das Barracas” e tornou-se um dos maiores festivais juninos do Estado de Sergipe, reunido anualmente milhares de pessoas para celebrar um dos períodos mais comemorados pelos nordestinos. O evento reúne, além de show musicais de artistas locais e de renome nacional, apresentações de quadrilhas e outras danças juninas, além de um festival gastronômico de comidas típicas produzidas e vendidas pelos alunos do município.

Foto: Joel Luiz

Por Kelly Monique Oliveira