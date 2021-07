Frente fria traz chuva de moderada a intensa nos próximos dias

Uma nova frente fria chegou a Aracaju e as chuvas derivadas dela já começaram a cair, nesta terça-feira, 20. As primeiras horas do dia já deram indício da chegada do período mais chuvoso e os centros de meteorologia confirmam dias com tempo fechado até o fim deste mês.

Para tanto, a Prefeitura de Aracaju já começou a reforçar o monitoramento, sobretudo para observar melhor a incidência intensa de chuva prevista entre as próximas quinta (22) e sexta-feira (23).

Na manhã de hoje, a Defesa Civil de Aracaju, órgão ligado à Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), recebeu o alerta de chuva vindo do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e os números cadastrados no serviço via SMS da Prefeitura foram notificados sobre a previsão de chuva moderada para esta terça.

No entanto, conforme o Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS), entre quinta e sexta-feira, há probabilidade de chuva intensa, de até 80 milímetros, o que mantém as equipes da Prefeitura sob vigilância.

“Essa frente fria se assemelha à do início deste mês, quando, na primeira quinzena, registramos mais de 300 milímetros de chuva. Nossa preocupação é voltada para as áreas de risco e, portanto, nossas atenções serão para essas regiões que, historicamente, têm registros de situações relacionadas a chuvas intensas. Como a previsão aponta maior intensidade, entre quinta e sexta, manteremos as equipes em constante monitoramento pelas ruas e aumentaremos o fluxo de atenção”, ressalta o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

Até as 10h desta terça-feira, as equipes registraram um deslizamento de terra, no bairro América. De acordo com Silvio Prado, não houve prejuízos aos moradores e a situação foi contida, sem risco à população local. A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) foi acionada para realizar a limpeza na localidade, mas o monitoramento por parte da Defesa Civil continuará.

“Julho tem sido de bastante chuva, mais do que a série histórica e, desde o início do mês nossa preocupação tem sido, justamente, com as áreas com risco de deslizamento de terra porque, com o solo constantemente molhado e sem tempo de secar, a probabilidade de um incidente como esse é grande. Assim, reforçamos a avaliação das regiões de risco e alertamos a população para que se mantenha atenta a qualquer situação que demande maior cuidado”, reforça o coordenador.

Por toda a extensão da cidade, as demais equipes da Prefeitura seguem realizando serviços de monitoramento de canais, bocas de lobo e todo o sistema de drenagem, além da atenção voltada para o fluxo de veículos e pedestres.

Para situações emergenciais, a população pode acionar a Defesa Civil através do número 199. O serviço funciona 24h, todos os dias da semana e deve ser acionado caso sejam observadas situações de anormalidade, que possam ser provocadas pela chuva.

SMS 40199

Com mais de 51 mil números cadastrados, o serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que possam ocorrer.

Para realizar o cadastro, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Foto defesa Civil