Governo discute com Mosaic ampliação de investimentos em Sergipe  

“Não vamos medir esforços para que a Mosaic continue gerando emprego e renda para a nossa população, movimentando a cadeia produtiva e contribuindo para que Sergipe se desenvolva ainda mais”, disse Belivaldo

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, recebeu no Palácio dos Despachos na manhã desta terça-feira (20), a CEO da Mosaic Fertilizantes, Corrine Ricard, e o vice-presidente de Operações da empresa, Elias Júnior, que detalharam os planos de investimentos no estado até 2023 e informaram a intenção de ampliação até 2026. Na reunião, o Governo do Estado reafirmou o ambiente favorável e apoio à empresa que produz e comercializa, mundialmente, fosfato e potássio combinados e atua desde 2018 em Sergipe, após ter assumido os ativos da usina Taquari Vassouras, em Rosário do Catete.

“A produção anual atual da empresa é de 360 mil toneladas de fertilizantes por ano, com expectativa de chegar a 500 mil, em um investimento previsto de R$ 247 milhões. Por isso, assim como fizemos com a Unigel, não vamos medir esforços para que a Mosaic continue gerando emprego e renda para a nossa população, movimentando a cadeia produtiva e contribuindo para que Sergipe se desenvolva ainda mais”, disse Belivaldo.

O governador afirmou o apoio do Governo, de acordo com todas as medidas legais, para que a Mosaic expanda sua produção. “Reafirmo meu compromisso com o desenvolvimento de Sergipe. Vamos colocar os técnicos do Governo à disposição para que se reúnam com os representantes da empresa e encontrem maneiras de facilitar a ampliação dos negócios, especialmente nas taxas de compra e restauração de máquinas e equipamentos utilizados na mineração e transporte”, pontuou.

Corrine Ricard destacou que o encontro foi excelente para dialogar sobre as oportunidades em Sergipe relacionadas à produção da empresa no estado. Já o vice-presidente de Operações da Mosaic, Elias Lima, aproveitou a ocasião para agradecer o apoio e a receptividade do Estado. “O apoio do governo é importante por conta dos incentivos fiscais e todos os esforços empreendidos nesse sentido. Nós estamos fazendo parte do plano de desenvolvimento de fertilizantes e é muito importante ver a mobilização do governo neste sentido. A Mosaic tem operações em Sergipe e está fazendo planos de desenvolver as instalações e conseguir fazer a expansão de nossas operações”, revelou.

A empresa também mostrou interesse em participar dos estudos para o projeto do Polo de Fertilizantes de Sergipe, desenvolvido a partir da parceria do Governo de Sergipe com a consultoria Mastersenso.

O superintendente Especial do Programa de Parcerias Público Privadas, Oliveira Júnior, explicou como o aumento da produção de fertilizantes impacta na economia sergipana. “Temos melhores perspectivas para o investimento da empresa na ampliação em Sergipe, e isso é extremamente importante, isso se coaduna muito com o projeto de transformar Sergipe em polo de fertilizantes e faz com que a nossa economia tenha sinais de uma participação nacional de produção agrícola”, disse.

Também participaram da reunião, o gerente-geral de Operações da Mosaic em Sergipe, Carlos Costa, e o diretor de Relações Governamentais e Sustentabilidade, Antônio Meirelles; os secretários estaduais José Augusto Carvalho (Sedetec) e Marco Antônio Queiroz (Sefaz); o superintendente de Comunicação, Givaldo Ricardo; e o diretor-técnico da Codise, Abner Melo.

Foto: Mário Sousa