Hospital São Lucas desativa unidade de campanha para pacientes com Covid-19

O Hospital São Lucas desativou na manhã desta terça-feira (20) a unidade de campanha para pacientes com Covid-19 em Aracaju.

Em nota, o Hospital informou que a unidade tinha 10 leitos de enfermaria e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com cerca de 100 profissionais davam suporte ao atendimento.

O fechamento, segundo o HSL, é a diminuição de casos, possivelmente motivada pelo avanço da vacinação no estado — 41,84% da população foi vacinada com a primeira dose e 13,67% com a segunda dose.

Na nota divulgada pela unidade, a ala havia sido aberta aberta em abril deste ano, após novo aumento de casos de internações pela doença.