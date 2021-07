Ibrain de Valmir conversa  sobre possíveis alianças com Machado

No início deste mês, o deputado estadual Ibrain de Valmir, esteve na cidade de Cristinápolis a convite do vereador Ícaro Hora, onde teve um encontro com outros vereadores e debateram assuntos voltados para a política, ainda na região, o parlamentar foi até Umbaúba onde encontrou Joemir Grande empresário e também o amigo Jeferson figura pública da cidade.

Recebeu em casa

Ao lado do seu pai Valmir, Ibrain recebeu em sua residência o ex-prefeito de Tobias Barreto, Toinho Nery, dentre as conversas, possíveis alianças futuras em prol de um Sergipe com o interior ainda mais forte.

Pensando na segurança

No dia 14, Ibrain esteve na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) em visita ao secretário João Eloy, onde parabenizou pela diminuição no índice de criminalidade no Estado, todavia, cobrou uma maior atenção ao município de Lagarto, que continua oscilando quando o assunto é assalto a veículos.

Encontro com Machado

Na casa do seu pai Valmir Monteiro, Ibrain recebeu a visita do ex-deputado Federal José Carlos Machado, onde também houve conversas sobre possíveis alianças futuras.

De volta ao Sertão

Nas margens do São Francisco, Ibrain foi até a cidade de Porto da Folha, precisamente no Povoado Lagoa do Rancho, onde esteve reunido com o ex-deputado João das Graças, com o prefeito de Graccho Cardoso, Arakem, o ex-vereador Ricardo Aragão, o empresário Alisson Santana e muitos outros amigos.

Centro-sul

A agenda do último fim de semana foi finalizada no município de Salgado, onde o parlamentar esteve reunido na casa do amigo Raimundão da Civil, junto com o ex-deputado Reinaldo Moura e Hugo da Farmácia.

As visitas se mostram bastante proveitosas e produtivas para o deputado, que vem buscando melhorar a capital e fortalecer os municípios sergipanos.

Da Assessoria Parlamentar