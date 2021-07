Lacen realiza capacitação para identificação do vetor Aedes Aegypti

Técnicos dos municípios de Itabi, Pinhão, Macambira, Riachão do Dantas e Boquim participaram do treinamento para identificação das larvas do Aedes aegypti e Albopictus, transmissor do vírus da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela. A qualificação encerrada nesta terça-feira, 29, foi realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), unidade vinculada à Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH).

Ministrada durante uma semana pela equipe de profissionais do Laboratório de Entomologia, a capacitação foi dividida em aula teórica, com abordagens relativas às principais características morfológicas diferenciais das larvas. Já nas aulas práticas estudaram as pupas e larvas com o auxílio de um microscópio.

Conforme a técnica Lurdes Rezende, o grupo participou de simulações da rotina, para correta identificação do Aedes aegypti. “Aqui nós preparamos todas as etapas que os profissionais realizarão para a pesquisa das larvas dispostas em lâminas e observadas no microscópio”, explicou a técnica da Entomologia.

De acordo com Karine Dantas, a capacitação visa formar profissionais de saúde nos municípios para a execução da identificação das larvas dos mosquitos capturados nas residências, durante o trabalho de inspeção dos agentes de combate a endemias. “Essa é uma atribuição do Lacen, a qualificação laboratorial para o combate de agravos em saúde pública como o vírus da Dengue”, frisou a gestora do laboratório de Entomologia, Parasitologia e Zoonoses.

Rotina

O trabalho para identificação do vetor do Aedes aegypti inicia com a coleta das larvas em água parada, encontradas geralmente em lavanderias, vasos de plantas ou garrafas que servem de criadouros. Na etapa seguinte, o material coletado, passa por análise laboratorial no próprio município, por fim, alguns testes são encaminhados para o controle de qualidade realizado no Laboratório Central.

Serviço

As solicitações para treinamentos em procedimentos laboratoriais em Biologia Humana, Animal e Ambiental podem ser feitas através do email: redelab@fsph.se.gov.br ou pelos telefones: (79) 3234-6000 e 3234-6015.

Fonte e foto assessoria