Mais de 760 universitários convocados para estágio

A geração de oportunidade e o contato do jovem com o ambiente de trabalho alinha-se ao objetivo principal do Programa de Recuperação da Economia

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), lançou no início do ano o processo seletivo de estágio não obrigatório para estudantes de ensino superior. Até o presente momento já foram divulgados 30 editais de convocação, e atualmente 767 estudantes universitários já estão atuando, tanto na sede da Seduc, quanto nas sedes das diretorias regionais de educação e nas secretarias das escolas da rede pública estadual.

Os candidatos selecionados trabalham em regime de quatro horas diárias e 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, às quais podem ser realizadas nos turnos matutino, vespertino e noturno, dependendo das necessidades da Secretaria. O estágio não obrigatório tem a duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, e o candidato selecionado e convocado recebe bolsa no valor de R$ 415,00, além do auxílio de R$ 168,00 que se destina ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte, no deslocamento de sua residência para o local do estágio e vice-versa.

A geração de oportunidade e o contato do jovem com o ambiente de trabalho alinha-se ao objetivo principal do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe, de acelerar a recuperação da economia sergipana, no momento posterior às medidas de isolamento social e de restrição ao funcionamento de setores econômicos, tomadas no enfrentamento aos efeitos da pandemia da Covid-19.

O diretor de Recursos Humanos, professor Jorge Costa, enfatiza que além de ser uma oportunidade de os universitários já terem o contato com o ambiente de trabalho, eles podem agregar suas expertises em atividades complementares na rede, além de ser uma porta para o mercado. “Continuamos convocando, na medida da necessidade da rede, para que os jovens possam ter o primeiro contato com o ambiente de trabalho, permitindo que também levem a experiência para os cursos”, disse.

A coordenadora do Setor de Estágios da Seduc, Stephanie Paes Lima, destaca a importância da experiência do estágio no âmbito da Seduc. “Geralmente a maioria dos estagiários vão para as secretarias das escolas e adquirem uma experiência muito boa na área, porque estão dentro das escolas e acabam fazendo parte da gestão e tendo contato com os professores que estão em sala de aula. Já o estágio na Secretaria abrange diversos cursos de acordo com a necessidade dos setores. Então, é de grande importância que esses alunos do ensino superior participem a fim de que possam ter aqui a prática do que aprendem na universidade”, afirmou.

Experiência

Estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal de Sergipe, a jovem Paula Renata Silva Santos, de 22 anos, estagia na Seduc desde dezembro de 2019, mais especificamente no Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil, do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Seades/Dase). “Acho esse estágio muito bom, não apenas para a minha área de estudos, mas também para o meu crescimento pessoal mesmo. Aqui aprendo a lidar com as pessoas no ambiente de trabalho, com as responsabilidades, e também a saber fazer na prática o que eu aprendo no curso”, disse.

A mesma opinião é compartilhada por Lucas Natã Simões Lima, de 20 anos, que cursa Direito na Faculdade Estácio e trabalha no Departamento de Recursos Humanos (DRH), desde setembro de 2020. “O estágio me dá confiança e mais aprendizado com pessoas qualificadas, e isso vai me dar progresso em minha carreira profissional”, declarou.

Quem também faz estágio na Seduc é a jovem Juliana Francielly Ataíde da Silva, de 19 anos, que estuda Economia na Faculdade Estácio. Ela trabalha na parte administrativa da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam) desde abril deste ano. Estagiar aqui está me trazendo muita experiência, e estou muito grata por essa oportunidade de aprender mais na prática a lidar com o mercado de trabalho”, afirmou.

Seleção e convocação

O processo seletivo é feito por meio da análise da média que consta na ficha de inscrição preenchida pelo aluno e posterior comprovação com o envio da documentação exigida. As convocações dos selecionados são realizadas por meio de publicação no site da Seduc ou por chamada telefônica para o número informado na inscrição, devendo o candidato enviar a documentação via e-mail no dia solicitado.

Quando solicitados, os candidatos convocados deverão encaminhar a seguinte documentação: documento de identidade com fotografia; CPF; histórico escolar emitido pela instituição de ensino, no qual conste carga horária e período que está cursando e média geral ponderada informada na inscrição; atestado de matrícula do período vigente, devidamente assinado pela instituição de ensino (com data atual); comprovante de residência; comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral; Carteira de Reservista (candidato do sexo masculino); uma fotografia 3×4; Declaração médica comprobatória para candidatos com deficiência.

No histórico que será apresentado deverá constar a média informada pelo aluno no momento da inscrição, independentemente de alteração de período. Os documentos deverão ser encaminhados em formato PDF e em um único arquivo.

Instituições conveniadas

A seleção visa à formação de um cadastro de reserva para firmar Termo de Compromisso de Estágio com alunos matriculados nas seguintes instituições conveniadas com a Seduc: Faculdade Pio Décimo, Faculdade Amadeus, Faculdade Estácio de Sá, Faculdade Jardins, Faculdade Maurício de Nassau, Faculdade São Luís de França, Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe, Universidade Federal de Sergipe, Universidade Tiradentes, Instituto Federal de Sergipe, ASSOBES Ensino Superior e Universidade Paulista. Veja todos os editais de convocação no link: https://bit.ly/3BkMPAHv

Foto: Maria Odília/Seduc