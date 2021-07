Pessoas de 32 anos começam a se vacinar contra a Covid-19 nesta terça-feira na cidade de Aracaju

Aracaju passa a vacinar a população de 32 anos, a partir desta terça-feira (20).

Para receber a primeira dose do imunizante, o público desta faixa etária poderá se dirigir aos dois drive-thrus – instalados, no Parque Governador Augusto Franco e no 28º Batalhão de Caçadores -, mediante cadastro no portal “VacinAju”, ou a um dos seis pontos fixos.

Também é possível ir a um dos seguintes pontos fixos, sem necessidade de cadastro, apenas apresentação de documento de identificação com foto e comprovante de residência na capital.

UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão)

Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial)

Estação Cidadania (Bugio)

Universidade Tiradentes – UNIT (Farolândia)

Externato São Francisco de Assis (Suíssa)

Faculdade Pio X (Av. Tancredo Neves)