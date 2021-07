Polícia prende dupla suspeita de roubar diversas motocicletas no interior

Policiais Civis da Delegacia Regional de Propriá cumpriram, nessa terça-feira (20), um mandado de prisão e um mandado de internação contra suspeitos de furtarem diversas motocicletas na cidade de Propriá, região do Baixo São Francisco sergipano.

De acordo com os delegados Ruidiney Nunes e Fábio Alan Pimentel, as investigações iniciaram após as vítimas procurarem a Delegacia para registrar boletim de ocorrência informando que seus veículos teriam sido subtraídos em diversos pontos da cidade.

De imediato, as equipes iniciaram diligências e passaram a verificar diversas câmeras de segurança da cidade, que identificaram a dupla pela autoria dos diversos furtos ocorridos. Ainda de acordo com os delegados, os indivíduos são investigados pela subtração de ao menos três motocicletas na cidade. Eles são moradores da cidade de Aquidabã e iam para a cidade de Propriá somente para realizar os furtos.

Em posse dos mandados de prisão e de internação,os policiais civis se dirigiram à cidade de Aquidabã, onde conseguiram efetuar a apreensão do menor e a prisão do maior.

Segundo o delegado Ruidiney Nunes, todas as três motocicletas subtraídas foram recuperadas, sendo duas já entregues aos seus respectivos donos; já a terceira, localizada na cidade de Nossa Senhora da Glória, também será entregue ao proprietário.

Informações e foto SSP