PM prende homem por agressão a companheira no Santa Maria

Policiais militares do 1°BPM prenderam nesta segunda-feira (19) um homem por agressão a companheira (Lei Maria da Penha) no Bairro Santa Maria, e, após identificação no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), constatou-se que o agressor possui mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe.

A vítima, menor de 18 anos, deslocou-se ao 1° BPM para prestar queixa contra seu companheiro por agressão. Os policiais militares deslocaram-se à residência da vítima, onde o homem foi localizado, abordado e recebeu voz de prisão.

O suspeito foi conduzido ao DAGV para lavratura de prisão em flagrante.

Com informações e foto PM/SE