Prefeito Givanildo Costa realiza visitas para Salgado

O prefeito de Salgado, Givanildo Costa, realizou ontem, 19 de julho, uma série de visitas a aliados políticos e instituições públicas. Ao lado do vice-prefeito Miúdo do Tombo, o gestor participou de algumas reuniões promissoras para o município.

No Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), Givanildo se reuniu com o diretor-presidente, Anderson das Neves, e o diretor de operações, Paulo Vinicius de Andrade. E alinhou ações de recapeamento, de tapa-buraco além de solicitar um trator esteira para realizar serviços na zona rural do município.

Com o deputado João Daniel e o coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras Contras as Secas (DNOCS), Luciano Goes Paul, conseguiu uma emenda do parlamentar para pavimentação de um conjunto habitacional da cidade. O prefeito encerrou a série de visitas em uma conversa proveitosa sobre o futuro da cidade com os assessores do senador Alessandro Vieira.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Salgado