Prefeitura de Barra realiza live sobre “Comércio online e o seu impacto no setor de varejo”

“Comércio online e o seu impacto no setor de varejo” é o tema da live que Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, promoverá nesta sexta-feira, 23, às 19h. O bate-papo virtual será conduzido pelo secretário de Indústria e Comércio, Thiago França; e contará com a presença da fundadora da She Up Community e CEO da Continental Corporation na China, Daniela Sena.

A live será transmitida através do canal do Youtube da Prefeitura de Barra dos Coqueiros. Anote na agenda e não perca a oportunidade de usufruir de novos conhecimentos, afinal de contas, o mercado online teve grande crescimento no último ano.

SECOM/ BARRA DOS COQUEIROS