RioMar apresenta a mostra fotográfica ‘Imagens da Janela’

Exposição assinada por Tatiana Hora permanece no shopping até 30 de julho

Permanece em cartaz até 30 de julho, no Espaço Cultural da Funcap RioMar Aracaju, a exposição inédita contemplada nos editais da Lei Aldir Blanc: “Imagens da Janela”, assinada pela fotógrafa Tatiana Hora. A exposição, localizada no segundo piso do RioMar Aracaju, está aberta à visitação gratuita, das 10h às 21h e aos domingos das 12h às 21h.

A mostra retrata o olhar de Tatiana Hora sobre as paisagens urbanas, capturadas a partir das janelas de apartamentos e veículos. Em ‘Imagens da Janela’, a fotógrafa apresenta uma cidade repleta de afeto e memórias, num processo que enquadra o olhar da artista e o sentimento do espectador que aprecia o registro fotográfico.

Dentro de um contexto literário, através das imagens documentais da mostra, a fotógrafa cria uma narrativa de ficção científica que retrata a experiência depressiva vivida por uma jovem no período da pandemia. A exposição é uma parceria entre o RioMar Aracaju e a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) através da Lei Aldir Blanc.

Sobre a fotógrafa

Tatiana Hora é doutora em Comunicação Social pela UFMG, com estudos sobre documentário e espaço urbano. Já atuou como professora dos cursos de Audiovisual e Jornalismo da UFS, inclusive na área de Fotojornalismo. Atualmente está realizando um documentário e tem atuado como fotógrafa, com imagens voltadas para as paisagens urbanas, num estilo que dialoga com o manguebeat, além do cinema de Adirley Queirós (Branco sai, preto fica, Era uma vez Brasília) e de Chris Marker (La jetée).

Serviço

O quê? Exposição ‘Imagens da Janela’ por Tatiana Hora

Quando? Até 30 de julho

Onde? Espaço Cultural Funcap, no RioMar Aracaju – Av. Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio

Acesso? Gratuito

Foto: Divulgação

Da assessoria