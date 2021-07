São Cristóvão já vacinou mais da metade da população adulta contra a covid-19

Mais da metade da população adulta já foi vacinada em São Cristóvão com a 1ª dose contra a covid-19. Segundo a secretaria municipal de saúde do município, 37.441 pessoas acima de 18 anos já foram vacinadas, o que corresponde a 51,29% do público a quem se destina a vacina.

O número foi atingido neste domingo (18) quando houve a liberação da faixa etária para vacinação de 34 anos ou mais. Os dados levam em conta a estimativa de habitantes do município a quem se destina a vacina usando bases de dados do eSUS/PEC, da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do IBGE.

A vacinação do público geral segue acontecendo em São Cristóvão de acordo com o recebimento de doses distribuídas pelo Estado e vindas do Governo Federal, e continuam sendo vacinados diariamente os grupos prioritários e as pessoas no prazo para recebimento da 2ª dose.

Confira o último vacinômetro do Município (até 18/07):

1ª DOSE

Doses Recebidos: 37668

Doses aplicadas: 37441

Grupos prioritários: 24293

População geral sem comorbidades: 13148

2ª DOSE + DOSE ÚNICA

Doses Recebidos: 15127

Doses aplicadas: 9719

Grupos prioritários: 7426

População geral sem comorbidades: 2293

As informações referentes à vacinação no município e a lista nominal das pessoas vacinadas podem ser consultadas no vacinômetro disponível no portal da transparência, em ações de enfrentamento à covid-19, no site da prefeitura de São Cristóvão.

Fonte e foto assessoria