Programa Água para Todos beneficiando mais 600 famílias

Vinte poços com sistemas de abastecimento levarão água para comunidades rurais

Na última semana, foram iniciadas as obras da segunda fase do Programa Água para Todos em Sergipe. De acordo com a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação (Cohidro), 20 poços profundos serão perfurados e equipados com sistemas simplificados de abastecimento, levando o acesso à água a cerca de 600 famílias de comunidades rurais. O primeiro está sendo executado no povoado Barragem, em Poço Verde e, nas próximas semanas, frentes de trabalho serão iniciadas em outros municípios. O programa é fruto de convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Agricultura (Seiagri), com execução técnica da Cohidro. Mais R$ 2 milhões serão investidos na ação, com recursos federais e do Estado.

Povoados dos territórios do Baixo São Francisco, Centro Sul, Leste Sergipano, Médio Sertão, Sul Sergipano e Grande Aracaju receberão os sistemas, dotados de poço profundo, bomba, tubulação, reservatório e chafarizes para atender a população. Dentre os municípios que devem ser beneficiados com a ação, já estão confirmados Aquidabã, Estância, Indiaroba, Itaporanga D’ajuda, Japaratuba, Neópolis, Poço Verde, Riachão do Dantas, Riachuelo, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão, Santa Rosa de Lima e Umbaúba. A primeira fase do Programa Água para Todos foi encerrada em 2018, e atendeu a 37 localidades rurais em 18 municípios sergipanos, com a distribuição de água de qualidade para mais de 6.300 pessoas beneficiadas, a partir de investimentos de mais de R$ 4,3 milhões.

No povoado Barragem, cerca de 30 famílias vivem e trabalham no campo, nas redondezas do local onde o novo poço está sendo perfurado para instalação do sistema. Antônio de Santana, produtor rural e filho do proprietário do terreno cedido à Cohidro para a perfuração, afirma que os moradores da localidade tem carência de um ponto de abastecimento próximo de suas casas. “Vai ajudar muito, porque toda a nossa região tem água, mas a gente não tem. Vai servir demais para a comunidade aqui”. Ele conta que a localidade fica na divisa de três povoados maiores, um deles é o Cachorro Morto, onde o Governo do Estado instalou um sistema de abastecimento de água do Programa Água Doce. “Só nós aqui que ainda não temos água, e temos que buscar nesses povoados, fora os carros-pipa que colocam. Mass isso vai mudar”, complementa.

Diretor-presidente da Cohidro, Paulo Sobral reforça a importância do trabalho que o Governo do Estado executa, a partir da companhia estadual, levando água de qualidade a localidades distantes das redes convencionais de distribuição de água. “Na primeira fase do ‘Água para Todos’, a Cohidro executou o programa dentro das normas e metas definidas pelo Governo Federal. Tanto que, mais uma vez, estamos aptos para dar continuidade à aplicação desses recursos, fazendo o levantamento socioeconômico e da carência por água nas localidades, realizando a locação dos poços por meio de nossos geólogos, e controlando a execução das perfurações e construções feitas por empresa licitada. Merecem mérito as equipes da Cohidro envolvidas nessas atividades, sem esquecer o fundamental apoio dado pelo secretário, que pleiteou os recursos para nosso estado”, considerou o presidente.

André Bomfim reafirma a importância do acesso à água para comunidades rurais. “Não existe desenvolvimento satisfatório no campo sem acesso à água de qualidade – não só para a produção de alimentos, mas também para dessedentação animal e para consumo humano, sobretudo em tempos de pandemia, em que a água se torna ainda mais essencial. Ficamos felizes de ver esse bem tão precioso chegando nos povoados, levando saúde e qualidade de vida. E temos a tranquilidade de saber que a Cohidro desempenha tão bem esse papel de, com seu apoio técnico, viabilizar essa transformação na realidade dessas famílias”, destaca o secretário de Estado da Agricultura.

Foto: Ascom/Cohidro