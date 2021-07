Semana de Oração Jovem traz temática sobre Esperança

Evento tem início no sábado (24) e segue até o dia 31 de julho, com programação especial

Ultimamente, com todos os eventos ocorridos, você ainda tem confiança em dias melhores? Se a resposta for não, tenho uma notícia repleta de Esperança. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, junto à União Bahia/Sergipe, traz a Semana de Oração Jovem, edição 2021, com o tema “Chegou a Hora”.

O evento tem início no sábado (24) e segue até o dia 31 de julho, com mensagens sobre o “tempo do fim”. Elas vão ser ministradas pelo pastor Eduardo Batista, conhecido como Dudu, além da participação dos cantores Jeferson Pillar, Cíntia Alves, Pry Just, Alexandre Lima, Gabriel Prado, do Art’Trio e grupo Órion.

A proposta é levar uma mensagem de Esperança, mesmo em tempos de crise. O evento vai seguir às normas elencadas no decreto emitido através da Secretaria Estadual da Saúde (SES), com disponibilização de álcool em gel, em toda a estrutura, distanciamento seguro e à obrigatoriedade do uso de máscara.

Para ter acesso ao templo, é necessário realizar uma inscrição através da internet, onde gera um código de acesso. As vagas são limitadas. A Semana de Oração Jovem também vai poder ser acompanhada através das redes sociais. “Estamos trabalhando para levar aos nossos jovens e ao público, uma programação repleta do amor de Jesus, com muito significado e Esperança. Você é o nosso(a) convidado(a) especial, seja de maneira presencial, seja de maneira online”, diz o pastor da Igreja Central, Hassani Nascimento.

Os participantes do evento estão sendo convocados a levar um quilo de alimento, não perecível ou um agasalho. A doação, de maneira facultativa, vai contribuir com as ações da Ação Solidária Adventista (ASA), um ministério da Igreja, responsável por ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

Semana de Oração Jovem 2021 – “Chegou a Hora”

Onde: Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju – Rua Lagarto, nº 1010, Centro.

Quando: 24 a 31 de julho (Sábados – 10h30; Domingo a Sexta – 19h30)

Entrada: Um quilo de alimento ou agasalho (facultativo)

Fonte e foto assessoria