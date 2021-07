Semana inicia com mais 4.637 aracajuanos imunizados contra covid

Esta segunda-feira, 19, foi marcada pelo último dia dedicado à vacinação dos aracajuanos de 33 anos contra covid-19, com a imunização de 4.637 pessoas, sendo 2.113 com a primeira dose e 2.524 com a segunda dose.

Com mais um dia de imunização, Aracaju registra 324.091 pessoas vacinadas, o que representa 47,23% da população. Se considerado o público acima de 18 anos, que é a parcela contemplada pelo Plano de Imunização, a porcentagem é de 61,11%.

A microempresária Emmanuelle Borges foi uma das aracajuanas que começou a semana imunizada. Ela recebeu a primeira dose no ponto de vacinação montado no Externato São Francisco de Assis e conta que a sensação é de alívio. “Tudo parou por causa da pandemia, então a vacina traz essa esperança de que as coisas se resolvam para que possamos retomar nossas vidas”, considera.

A auxiliar administrativa Andressa Mota também se vacinou no Externado São Francisco. Ela destaca que a imunização de todos é fundamental para que possamos superar a sombra deixada pela pandemia. “Eu perdi a minha avó por causa da covid, os últimos meses foram marcados pelo temor. Então a vacina traz uma esperança real de mudança, de poder voltar a viver sem tanto medo”, destaca.

O treinador de futebol George Junior recebeu a primeira dose no drive-thru no Parque da Sementeira e relata que com a vacina poderá trabalhar com um pouco mais de segurança. “O esporte foi um setor muito afetado com a pandemia, muita gente ficou desempregada, muito clubes foram afetados. Então a vacina traz uma nova perspectiva de reabertura”, avalia.

Eliaquim Correia, corretor de imóveis, destaca que a expectativa para ser vacinado era grande. “Esperei muito por esse momento. Infelizmente, muita gente está querendo escolher vacina. A mensagem que eu deixo é: não escolham, todas as vacinas são boas, o importante é todo mundo estar imunizado para as coisas poderem voltar ao normal”, enfatiza.

Avanço no cronograma

Nesta terça-feira, 20, terá início uma nova etapa da vacinação, contemplando as pessoas de 32 anos, que poderão se vacinar até a quinta-feira, 22, nos drive-thrus no Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h, e nos pontos fixos na UBS Santa Terezinha (Robalo), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes – Unit (Farolândia), Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Faculdade Pio X (Anevida Tancredo Neves), das 8h às 16h.

Para ser vacinado nos drive-thrus, é obrigatória a apresentação do código de liberação gerado pelo portal VacinAju. Já para ser imunizado nos pontos fixos, é necessário apenas apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Grávida e puérperas continuam sendo imunizadas exclusivamente no auditório da Escola Presidente Vargas, no Siqueira Campos, das 8h às 16h. É necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e um documento que comprove a gravidez ou puerpério.

Foto: Marcelle Cristinne