Senadora Maria do Carmo de licença por 120 dias e assume o pastor Virgínio

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE) estará de licença parlamentar por 120 dias, a partir de amanhã (21), para tratar de assuntos pessoais. Em seu lugar assume o 2º suplente Virgínio de Carvalho Neto. Virgínio de Carvalho assume em decorrência de impossibilidade justificada pelo 1º suplente, Ricardo Franco, para assumir neste momento.

Na semana passada, a senadora havia entrado com uma licença médica de cinco dias para controle de hipertensão. “Tive indicação médica para desacelerar e controlar melhor a pressão, mas preferi encerrar o período de esforço concentrado no Senado e só na sexta-feira acatei a licença. Entretanto, pareceu-me momento adequado aproveitar o período para tirar uma licença maior e poder tratar de assuntos pessoais e familiares que estavam pendentes. Foi melhor que ocorresse agora do que no ano que vem, um ano eleitoral”, explicou.

Para Maria do Carmo, o Pastor Virgínio fará uma excelente representação de Sergipe nesse período, que se estenderá de 21 de julho até 17 de novembro de 2021. “Ele já teve oportunidade de me substituir por duas vezes, conhece o cotidiano do Senado e é muito respeitado na Casa”, concluiu.