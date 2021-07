Sergipana tem projeto selecionado para exposição no UIA2021RIO

Por meio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE), a arquiteta sergipana Vanessa dos Anjos Costa teve seu projeto selecionado para divulgação no Hotsite do CAU Brasil, inserido na vasta programação do 27° Congresso Mundial de Arquitetos (UIA2021RIO), com o tema “Todos os Mundos, um só mundo”, que segue até dia 22/07, de forma virtual.

No último dia 15/07, também como parte da participação do CAU Brasil no congresso foi aberta a exposição virtual “Arquiteturas Brasileiras”, com mais de 80 projetos e trabalhos relacionados com a temática “Arquitetura e Urbanismo, Política e Cidadania” e Sergipe não ficou de fora.

Projeto Selecionado

De Sergipe para o mundo no UIA2021RIO, o projeto da autora é o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado em 2019. Com o tema: Coração de Negro – Complexo Escolar Quilombola, trata-se de um Complexo Escolar desenvolvido para a comunidade rural quilombola de Sítio Alto, município de Simão Dias, região Centro-sul do Estado de Sergipe, nordeste do Brasil.

O projeto pretende atender crianças entre 0 a 14 anos, em período integral, auxiliar no processo de equidade social, e fortalecer as potencialidades da cultura e economias locais. Seu conceito fundamenta-se na valorização da identidade quilombola, trazendo como referência o marco territorial e ancestral da árvore Coração de Negro, situada na extremidade da comunidade.

A autora

Vanessa dos Anjos Costa tem 26 anos, é arquiteta urbanista sergipana, nasceu na cidade de Simão Dias. Graduou-se em arquitetura e urbanismo pela Universidade Tiradentes em 2019 e no curso técnico em edificações em 2012, pelo Instituto Federal de Sergipe (IFS).

Atualmente, a profissional atua no mercado de arquitetura em Sergipe e é pesquisadora sobre arquitetura afro-brasileira em quilombos em seu estado.

Vanessa dos Anjos também teve seu projeto entre os três selecionados no 4ª Prêmio de TCC de Arquitetura e Urbanismo do CAU/SE, realizado virtualmente em dezembro de 2020 e também pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, entre os 51 projetos/planos que irão compor o 2º Guia IAB para a Agenda 2030.

Fonte e foto assessoria