Soltar pipas exige cuidados para evitar acidentes elétrico

Aracaju é a cidade que mais registrou ocorrências de pipa na rede

Soltar pipa é uma brincadeira de infância que conecta gerações. Apesar de ser um momento de recreação, pode causar acidentes envolvendo a rede elétrica e ainda comprometer o fornecimento de energia. A orientação da Energisa é que a brincadeira aconteça em locais afastados da rede elétrica como em campos abertos ou parques.

As pipas, ao se enroscarem nos fios elétricos, podem provocar curto-circuito e falta de energia. Somente em 2021, entre janeiro e junho, foram 71 ocorrências de pipa na rede, impactando o fornecimento para 67 mil clientes. No mesmo período do ano passado, foram 81 mil clientes sem energia em 83 ocorrências.

Aracaju é a cidade que registra o maior número de ocorrências, seguida da cidade de Nossa Senhora do Socorro. Os principais bairros que se destacam na capital são: Cidade Nova, Soledade, Bugio, Olaria e o bairro Santa Maria.

“Em contato com a rede elétrica, a linha da pipa pode causar choque e ainda romper cabos, colocando vidas em risco. Estamos sempre trabalhando para evitar a interrupção no fornecimento de energia. Atuamos para restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível para minimizar os impactos na sociedade, ainda mais porque a nossa maior preocupação é com a segurança das pessoas”, alerta o gerente de Operações da Energisa Sergipe, Daniel Flor.

Para que não haja riscos à segurança e ao fornecimento de energia, alguns cuidados precisam ser adotados. Daniel Flor orienta que as pipas nunca devem ser empinadas próximas à rede de elétrica, pois o cerol, que apesar de proibido, bem como linhas metalizadas podem conduzir energia e aumentam ainda mais o perigo de choques.

“As pessoas jamais devem tentar retirar as pipas presas em postes ou na fiação, ao tentar retirá-las forçando a rede ou mesmo tentando retirá-las com outros objetos os riscos de um acidente são ainda maiores. A recomendação é acionar a Energisa o mais rápido possível através dos nossos canais para evitar acidentes. Apenas os profissionais autorizados pela Energisa, munidos de todos os itens de segurança e treinamentos necessários, podem fazer a manutenção na rede elétrica”, afirma Daniel.

Dicas de segurança

– Jamais solte pipa próximo à rede elétrica e em ruas e avenidas movimentas. A distração pode provocar acidentes;

– Evite utilizar materiais cortantes, como a linha chilena e o cerol, que podem provocar inclusive acidentes fatais com motociclistas e ciclistas;

– Se a pipa enroscar na rede elétrica, acione a Energisa. Apenas profissionais autorizados pela empresa, munidos de todos os itens de segurança e treinamentos necessários, podem fazer a manutenção na rede elétrica;

– Se perceber raios e relâmpagos, pare de soltar pipas;

– Alerte outras pessoas sobre o risco de soltar pipas sem os devidos cuidados. A conscientização é fundamental para reduzir transtornos e acidentes.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas