UGT de Sergipe convoca população para ato no próximo dia 24 de julho

A União Geral dos Trabalhadores em Sergipe (UGT/SE), em conjunto com as demais centrais sindicais, convoca os trabalhadores e a população em geral para mais um ato em defesa da democracia, por vacina para todos e contra a reforma administrativa e todos os retrocessos sociais e trabalhistas do governo de Jair Bolsonaro. O protesto ocorrerá no próximo dia 24, em todo o país.

Em Sergipe, estão previstas manifestações em várias cidades. Em Aracaju, haverá uma caminhada pelas principais ruas da capital, com concentração a partir das 14h, na praça do conjunto Leite Neto, próximo ao Palácio do Governo.

Para Ronildo Almeida, presidente da UGT/SE, a mobilização representa mais um momento de resistência e luta contra a política de morte de Jair Bolsonaro e coloca em pauta os mais de cem pedidos de impeachment protocolados no Congresso Nacional e barrados pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP/Al), aliado de Bolsonaro.

“A população brasileira, e sergipana, está cansada de tanto descaso e desrespeito do presidente Bolsonaro pela vida dos brasileiros, quer vacina para todos, aumento do auxílio emergencial para R$ 600,00 e políticas que tirem o Brasil do desemprego e da fome. Chega desse governo com sua política genocida, fora Bolsonaro”, reforça Almeida.

Segundo o presidente da UGT/SE, há um crescente e forte sentimento de indignação contra os retrocessos impostos pelo atual governo e pela condução desastrosa da pandemia, que resultou até o momento em mais de 541 mil brasileiros mortos.

“Os vários atos que estão ocorrendo com a participação cada vez maior da população demonstram que este governo não representa os brasileiros. Chega de morte, descaso e retrocessos. Precisamos de políticas públicas que contemplem a todos, com propostas concretas de inclusão social, emprego, moradia, saúde e educação, e não essa política desastrosa e excludente do governo Bolsonaro”, protesta Ronildo Almeida.

Alerta – As centrais sindicais reforçam a necessidade do uso adequado de máscara protetora e álcool em gel durante o ato. Ninguém deve participar das manifestações se estiver contaminado, com suspeita, com qualquer sintoma de Covid-19 ou se tiver tido contato recente com pessoas contaminadas pela Covid. Durante o ato, todos devem manter o distanciamento social e só tirar a máscara em casa.

Foto assessoria

Por Tereza Andrade