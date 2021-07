Aulas da rede privada de ensino são retomadas presencialmente nesta quarta em Sergipe

O governo do estado de Sergipe autorizou o retorno para os alunos. As aulas da rede privada foram autorizadas a serem retomadas presencialmente nesta quarta-feira (21), após cerca de quatro meses.

O anúncio do retorno foi feito pelo governo no dia 1º de julho, após uma reunião com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), que acompanha os números da pandemia.

O estado tem 115 mil estudantes na rede, que também podem optar por continuar estudando remotamente.

Podem retomar as atividades presenciais em estabelecimentos de ensino superior particulares e cursinhos. O governo determinou que os estabelecimentos públicos de ensino devem retomar suas atividades presenciais a partir do dia 17 de agosto.

O retorno presencial fica a critério dos pais e responsáveis. Assim, as escolas devem oferecer a opção pelo ensino presencial ou remoto, sendo garantida, para os que assim optarem, a permanência na modalidade integralmente remota.

Apesar da autorização para que as escolas retomem suas atividades, alguns estabelecimentos optaram por reabrir somente na próxima segunda-feira (26).

Além disso, a estrutura tecnológica deve permitir que o professor esteja em contato ao mesmo tempo com os alunos que optaram em continuar no ensino remoto.

