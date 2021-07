Mantida vacinação contra influenza enquanto tiver estoque

A Campanha de Vacinação contra a Influenza para grupos prioritários foi concluída no último dia 9. No entanto, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mantém o trabalho de imunização para a população geral enquanto houver estoque nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Para estar apta a receber a vacina, basta que a pessoa tenha seis meses de idade ou mais.

A coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Ana Paula Vasconcelos, reforça a importância de se proteger contra a gripe. “A vacina da influenza não faz parte do calendário vacinal. Isso significa que a oferta desse imunizante acontece apenas durante a campanha anual. Assim, quem é do grupo prioritário e não tomou durante o início da campanha pode tomar agora, assim como toda a população geral. No entanto, as doses já estão acabando e a vacinação contra influenza só acontecerá enquanto tiver vacina no estoque”, alerta.

Atualmente, existem apenas duas contraindicações para a vacina. A primeira, é para as pessoas que tomaram uma dose de qualquer imunizante contra a covid-19. Nesse caso, é necessário aguardar pelo menos 15 dias entre a dose da vacina da covid-19 e a da influenza. Como as duas campanhas estão ocorrendo ao mesmo tempo, a orientação do Ministério da Saúde é que, nos grupos prioritários, a dose contra a covid-19 seja administrada antes.

A segunda contraindicação é para os indivíduos que já tomaram a vacina contra a influenza em anos anteriores e tiveram um quadro de choque anafilático, que é uma reação alérgica grave, que pode ocorrer segundos ou minutos depois da aplicação.

Pontos de vacinação

As pessoas devem compareçam aos pontos de vacinação levando um documento de identificação com foto e CPF, comprovante de residência e o cartão de vacina.

Confira os pontos que estão vacinando contra a influenza, funcionando das 8h às 16h: na paróquia N.Sr.ª do Perpétuo Socorro (Orlando Dantas); e nas UBSs Adel Nunes (América); Joaldo Barbosa (América); Francisco Fonseca (18 do Forte); Anália Pina (A. Tamandaré); Lauro Dantas (Bugio); José Augusto Barreto (Japãozinho); José Calumby (Jardim Centenário); Walter Cardoso (Veneza); Dona Jovem (Industrial); Carlos Fernandes (Lamarão); Porto Dantas (Porto Dantas); José Quintiliano (Santo Antônio); Renato Mazze Lucas (Santos Dumont); João Cardoso (José Conrado de Araújo); Madre Tereza de Calcutá (Jabotiana); Antônio Alves (Atalaia); Ávila Nabuco (Luzia); Sinhazinha (Grageru); Maria do Céu (Centro); Amélia Leite (Centro); Oswaldo Leite (Santa Maria); Elizabeth Pita (Santa Maria); Augusto César Leite (Santa Tereza); Niceu Dantas (Mosqueiro); João Bezerra (Areia Branca); e Fernando Sampaio (Ponto Novo).

Foto: Marcelle Cristinne