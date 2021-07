Assaí Atacadista abrirá loja em Socorro e mais de 500 empregos

Rede de atacarejo prevê a abertura de mais 500 vagas de emprego.

A estabilidade do mercado econômico de Socorro atraiu a atenção de mais um gigante grupo empresarial do país. Representantes do Assaí Atacadista estiveram, nessa segunda-feira, 19, com o prefeito de Socorro, Padre Inaldo, para anunciar a instalação de uma loja em Nossa Senhora do Socorro. “É uma grande notícia para o nosso município. Mais uma oportunidade que trará desenvolvimento econômico e social, além de renda para a nossa gente”, disse Padre Inaldo.

De acordo com Dênis Guimarães, sócio do Fundo Imobiliário York, a obra de construção da nova loja deve iniciar no próximo mês de agosto. Já a inauguração, a expectativa do grupo é que aconteça em dezembro. Mais de 500 vagas de emprego, entre diretos e indiretos, estão previstas para abrir. “O Assaí traz desenvolvimento, empregos, rendas e baixa o preço da cesta básica da região. A ideia do Assaí é sempre vender barato, vender produtos de qualidade e dar mais acesso à população a uma boa alimentação com preço baixo”, destaca Dênis.

O Assaí Atacadista ficará localizado no conjunto João Alves Filho, próximo a rotatória do Siri. A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria de Industria e Comércio (Semic), está prestando todo o apoio ao grupo empresarial. “Estamos felizes de ver o destaque que Socorro está alcançando no país. Isso demonstra que o trabalho da gestão municipal está sendo eficiente”, conclui Luiz Carlos, secretário da Semic.

Da assessoria

Foto: Assaí Atacadista