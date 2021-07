Atuação de Laércio garante duas agências da CEF para SE e convocação de aprovados no concurso

A luta do deputado Laércio Oliveira (PP) em defesa dos aprovados do concurso da Caixa Econômica Federal de 2014 e na inclusão de Sergipe no roteiro de expansão do banco, teve um avanço significativo nesta quarta-feira, 21. Após uma solicitação para que o presidente da Caixa avaliasse o pleito da reposição de 103 funcionários que foram desligados e as vagas não haviam sido preenchidas, duas novas agências foram anunciadas para Sergipe dentro do projeto de ampliação da rede, e com isso a contratação de novos trabalhadores.

Laércio recebeu a representante da Comissão dos Aprovados no concurso Caixa, Maria do Carmo Silva B. Alves, e se comprometeu em ajudar para que uma solução fosse encontrada. Como as gestões passadas não provisionaram as contratações dentro do orçamento anual, o Ministério Público Federal (MPF) impetrou uma ação civil pública postergando a validade do certame e também impedindo a realização de novos concursos públicos, até que fosse regularizada a situação. Ao todo, serão abertas 268 novas agências em todo país, sendo 100 destinadas para o agronegócio.

“Com as informações recebidas da comissão, nós pedimos ao presidente da Caixa que avaliasse a situação aqui de Sergipe e recebemos a excelente notícia que duas novas agências foram autorizadas, uma comercial na cidade de Aquidabã, que era bastante carente e não tinha a presença da Caixa na cidade, e outra para o agronegócio em Itabaiana, a primeira do Estado, e será instalada em uma região fortíssima nesse ramo. Isso vai impulsionar a nossa economia e o desenvolvimento do Estado, gerando emprego e renda para população através do crédito’, disse Laércio.

O deputado lembrou que para colocar estas novas agências em funcionamento, a Caixa Econômica irá contratar novos trabalhadores e com isso resolverá definitivamente a situação da convocação dos aprovados no último concurso. “Dessa forma, estará sendo feira justiça com estes homens e mulheres que se dedicaram aos estudos para passar no concurso. Acaba a angústia e a espera de anos pelo tão sonhado emprego”, afirma o parlamentar.

Maria do Carmo Silva B. Alves agradeceu ao deputado pelo empenho e destacou o seu compromisso com os sergipanos. “Nós da comissão dos Aprovados do Concurso da Caixa, polo Sergipe, agradecemos ao deputado Laércio Oliveira pela grandiosa ação de solicitar ao Presidente Jair Messias Bolsonaro a inclusão de Sergipe no roteiro de expansão da Caixa. Com sua atuação, Sergipe ganha duas novas agências e a reposição de 103 vagas de funcionários desligados nas agências da Caixa em Sergipe. A atuação marcante do deputado Laércio Oliveira demonstra o seu grande compromisso com os sergipanos”, pontua.