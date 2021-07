Auxiliar de Gabinete transfere dinheiro da Saúde para conta pessoal, diz vereador

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) verificou que foi publicada no Diário Oficial do Município de Aracaju uma Decisão que destitui um funcionário lotado no gabinete da secretária da saúde que estaria numa suposta prática de infração funcional, no sentido de transferir valores do Fundo Municipal de Saúde para sua conta pessoal.

Para obter mais informações, Ricardo Marques apresentou na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) um requerimento solicitando informações sobre todo o processo administrativo, quantas transferências foram feitas e valores de cada uma, como ele teve acesso a conta do Fundo Municipal de Saúde, quais eram suas atribuições e permissões. “Fiz esse requerimento para obter mais informações sobre esse caso, já que no diário oficial não tem detalhes. Se realmente aconteceu essa transferência de valores para a conta pessoal do servidor, é algo muito sério. Eu quero saber quanto foi transferido, se isso vinha acontecendo com frequência, quando a prefeitura identificou o problema que ocasionou essa investigação e o que foi feito para evitar que isso ocorra novamente”.