Banda DonaLi lança lyric vídeo do single “Todo o Suficiente”

Música faz parte do “Mangaba Sound”, novo álbum da banda que será lançado em setembro

A banda sergipana DonaLi não para de produzir e lançou, nesta terça-feira, 20, em seu canal no YouTube, o lyric vídeo da música “Todo o Suficiente”. Trata-se do primeiro single do próximo álbum da banda, “Mangaba Sound”, cujo lançamento está previsto para o mês de setembro.

Na canção “Todo o Suficiente”, DonaLi – duo formado pela cantora Fernanda de Aquino e o multi-instrumentista David Davi – questiona a dinâmica acelerada e opressora da busca por reconhecimento, em sua maioria imposta pela própria sociedade.

Assim como as demais canções de “Mangaba Sound”, “Todo o Suficiente” foi produzida por David Davi no período da quarentena da pandemia, submerso num mar de inseguranças e questionamentos existenciais da humanidade.

“A canção foi feita em meio a toda essa tristeza imensa de tantas vidas ceifadas, de tantos sonhos interrompidos, atrofiados, em meio a todas essas incertezas que temos vivido. Peguei esses questionamentos e passei a desenvolver a letra da música”, informa David Davi.

De acordo com o multi-instrumentista, a música questiona, efetivamente, o que o ser humano deve buscar da vida. “É uma temática que sempre permeou todo o universo das artes, não só da música. E agora é extremamente atual, pois se colocou bem mais forte com a pandemia”, afirma.

Fazer uso de questionamentos é uma característica forte das canções compostas por David. “O quanto sabemos exatamente o que queremos? O quanto sabemos o que é melhor para a gente? Às vezes, estamos fechando os olhos para o que realmente é importante, para o que é mudança. Nunca gosto de ser muito assertivo nas músicas e nem está dando respostas”, relata.

Cantora da DonaLi, Fernanda Aquino reforça que a música convida a todos para fazer reflexões e divagar nas indagações humanas. “O que é suficiente para a gente, enquanto ser humano e criatura, num meio social? O que é suficiente para gente no pós-pandemia?”, questiona.

Fernanda lembra que “Todo o Suficiente” surgiu num momento em que o básico para o ser humano é respirar. “Se conversássemos sobre o suficiente para cada um de nós, falaríamos sobre uma série de coisas. ‘Ah, quero um outro emprego, viajar, ter uma casa no campo para se isolar.’ Queríamos muita coisa e essas pessoas contaminadas pela covid-19 só queriam respirar”, afirma.

Em termos de sonoridade, “Todo o Suficiente” segue a proposta de DonaLi já conhecida pelo seu público: misturar elementos mais tradicionais com elementos mais universais. “Nessa música e nas demais que compõem o nosso novo álbum, usamos o acordeom, que é uma sonoridade bem nossa, bem regional, bem peculiar, o Nordeste. Mas continuamos usando os beats eletrônicos e tentamos equilibrar esses elementos. Aí temos a sonoridade aveludada do flugelhorn que contrasta com a aspereza campestre do acordeom. Ele é meio como um uma melodia em um sonho, permeando toda a música, alinhavando todas as ideias do arranjo”, explica Davi David.

“Todo o Suficiente” leva em sua ficha técnica: congas, Ton Toy; bateria, Danyel Nanume; baixo, Emanuel Jorge; sanfona, Missinho; violão, Kelvin Farias; voz, Fernanda de Aquino; guitarra e programações, David Davi; e flugelhorn, André Lima. O single está disponível no canal DONALI no Youtube (https://bit.ly/3wXiJjq) ou por meio do link (https://bit.ly/2TlAdIi).

Por Verlane Estácio