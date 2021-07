Belivaldo recebe novo comandante da Capitania dos Portos

Com a saída do capitão de fragata Guilherme Conti Padão, assume o capitão de fragata Luciano Maciel Rodrigues como novo capitão dos Portos de Sergipe

O governador Belivaldo Chagas recebeu nesta terça-feira, 20, o capitão de fragata Guilherme Conti Padão, juntamente com o novo capitão dos Portos de Sergipe, o capitão de Fragata Luciano Maciel Rodrigues. Durante a visita de cortesia para apresentação do novo oficial à frente da Capitania dos Portos de Sergipe, Belivaldo Chagas destacou a atuação da Marinha do Brasil no estado.

“Tive a honra de receber, nesta tarde, a visita e desejar muito boa sorte ao novo capitão dos Portos de Sergipe (CP-SE), capitão de Fragata Luciano Maciel Rodrigues. Ele vai substituir, no posto, o capitão de Fragata Guilherme Conti Padão pelos próximos dois anos. E tenho certeza que vai manter o bom trabalho nesta instituição tão importante para o país que é a Marinha do Brasil.” afirmou Belivaldo.

Na ocasião, o capitão Guilherme Conti Padão destacou a importância da parecia entre a Marinha e o governo de Sergipe. “É sempre bom ter essa parceria com o Estado, afinal, são diversos órgãos que trabalham diretamente com a Marinha do Brasil, em especial a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Adema, Sedurbs, entre outros que fazem com que consigamos cumprir nossa missão no estado”, afirmou.

Também esteve presente na visita, o suboficial-mor da CP-SE, Jacson Marcondes Batista Santos, que representa a tripulação da capitania.

Foto Marcos Rodrigues