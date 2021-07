O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por intermédio do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Cultura e Turismo (DEURB) da Área de Gestão Pública e Socioambiental (AGS), em parceria com outras instituições, para a abertura da Chamada Pública para Seleção de Propostas no âmbito da Iniciativa Resgatando a História, lançada na última quinta-feira, 16, encerrando no próximo dia 31 de agosto.

O objetivo é despertar o interesse e formar parcerias com a iniciativa privada para o apoio financeiro à recuperação do Patrimônio Histórico Brasileiro, alavancando o poder de impacto e transformação na sociedade. As propostas deverão ter valor mínimo de R$ 5.000.00,00 (cinco milhões de reais) e máximo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), podendo ser apresentadas para uma das seguintes categorias: Patrimônio Material; Patrimônio Imaterial e Acervos Memoriais. Vale ressaltar que cada proposta deverá se inscrever em apenas uma categoria.

Todas as propostas serão recepcionadas pelo BNDES por meio do Portal do Cliente, em formulário próprio, cujo acesso encontra-se disponível por meio do sítio eletrônico www.bndes.gov.br/resgatandoahistoriainscricoes.

Para obter mais informações, os interessados devem acessar a Chamada Pública para Seleção de Propostas nº 01/2021

Parceiros

Em uma parceria inédita, o BNDES, a Ambev S/A, a EDP Energias do Brasil S/A, a MRS Logística S/A, a Neoenergia S/A e a Vale S/A, doravante “Parceiros Fundadores”, vão investir R$ 200 milhões em projetos localizados em todas as regiões do país.

Foto: Marcos Rodrigues/Sedurbs

Por Kelly Monique Oliveira