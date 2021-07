Capela inaugura clínica e anuncia duas novas unidades de saúde

Fortalecer a Rede Municipal de Saúde tem sido uma missão árdua em tempos de pandemia, mas a priorização deste objetivo vem movendo a atuação do Governo de Capela e gerando frutos para a população. Na última terça-feira, 20, o município inaugurou uma nova clínica de saúde na comunidade quilombola Terra Dura e assinou duas ordens de serviço para a construção de mais duas clínicas no município durante os próximos dias.

Responsável pela assinatura das ordens de serviço de obras no bairro Igrejinha e no conjunto Albano Franco (Campo da Aviação) e pela inauguração do novo espaço, a prefeita Silvany Mamlak exaltou a estrutura entregue ao povoado Terra Dura, que contará com o acesso a especialidades, a exemplo do consultório odontológico, do consultório médico, da sala de estabilização, da farmácia e de outros serviços, a exemplo da imunização.

“É um sonho que eles desejavam muito e foi um grande desafio, já que havia um convênio com o Governo Federal que estava paralisado e sabemos que, nestes casos, existem dificuldades burocráticas. Tivemos muita capacidade técnica para vencer esses entraves e liberar o valor de R$ 408 mil, somado aos R$ 179 mil de recursos próprios, dinheiro do povo de Capela”, disse.

Homenagem a João

O momento de festa para a população de Capela se tornou ainda mais especial com a homenagem ao ex-governador João Alves Filho, cujo nome foi escolhido para denominar a clínica do povoado Terra Dura.

Falecido no último ano, João Alves foi representado no evento com as presenças da esposa e senadora, Maria do Carmo Alves, e da filha Ana Alves. Ambas prestigiaram todo o evento e receberam homenagens dos capelenses.

“Para a família dele é extremamente importante. João fez muitas obras para a saúde de todo o estado, a exemplo do Hospital de Urgência, que hoje atende até mesmo pessoas de outros estados. Agradeço muitíssimo a prefeita Silvany, pois essas homenagens são o que nos confortam”, retribuiu a senadora.

Fonte e foto assessoria