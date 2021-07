Samuel participou da luta pela valorização dos policiais  

O respeito e amor pela segurança e pela farda, aumentam a necessidade de lutar cada vez mais pela categoria policial. Na manhã de hoje dia 20, o deputado estadual licenciado, Capitão Samuel, participou do encontro dos policiais militares, civis e bombeiros militares para mostrarem nossa indignação frente a tanta injustiça.

A luta da categoria, é por valorização da profissão, pelo adicional de periculosidade, promoção requerida dos militares e a inflação do período a todos os servidores, além de condições de trabalho digno, já que o policial corre risco de morte, dentro e fora do trabalho, onde podemos confirmar a perta de alguns companheiros, que ao desempenhar sua função com esmero, perderam a vida bruscamente.

” Precisamos do respeito dos nossos dirigentes para com a polícia e a segurança como um todo. Nós, policiais temos um papel importante na segurança da sociedade e precisamos ser vistos. E vamos lutar, para que esse trabalho da Polícia seja reconhecido pelos gestores do nosso Estado, ” Capitão Samuel.

Fonte e foto assessoria