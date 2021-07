Centro Estadual de Educação Profissional Dom José Brandão de Castro abre processo seletivo

Serão ofertadas 35 vagas na modalidade de ensino médio profissionalizante

O Centro Estadual de Educação Profissional Dom José Brandão de Castro, unidade que oferta cursos profissionalizantes e ensino médio no município de Poço Redondo (SE), abriu o processo seletivo para estudantes que finalizaram o ensino médio e desejam cursar Agropecuária. Serão ofertadas 35 vagas, no turno noturno, a correr de forma híbrida por um período de dois anos.

As inscrições acontecem no período de 19 de julho a 9 de agosto de 2021, de forma online, acessando o site http://www.seduc.se.gov.br, no link do portal do aluno ou, se preferir, na secretaria do Centro Estadual de Educação Profissional Dom José Brandão de Castro, situado na Rodovia SE 206 – Km 05, S/N° – Assentamento Queimada Grande – Poço Redondo/SE, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h. As informações gerais podem ser obtidas por meio do número de telefone (79) 99818-8996.

Para se inscrever, os candidatos devem apresentar a original/fotocópia da carteira de identidade, bem como o número do CPF; certificado de conclusão do Ensino Médio (original/fotocópia). O candidato que não estiver de posse do histórico poderá apresentar declaração da unidade de ensino onde concluiu o ensino médio constando a média final das disciplinas de língua portuguesa e matemática da 3ª Série do Ensino Médio. A declaração só terá validade de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão, devendo conter também carimbo e assinatura do diretor.

A coordenadora do Serviço de Educação Profissional do Departamento de Educação da Seduc, Rivânia Andrade, informa que o resultado será divulgado no dia 10 de agosto de 2021 na página oficial da Seduc e no centro profissional. Os candidatos classificados terão suas matrículas validadas no período de 11 a 16 de agosto, e o início das aulas está previsto para o dia 17 de agosto de 2021.

Fonte e foto assessoria