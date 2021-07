Confiança e Londrina ficam no empate em 0 a 0 na 13ª rodada da Série B

A equipe do Confiança foi até o Paraná para enfrentar o time do Londrina no estádio do Café, em Londrina. O confronto foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

As duas equipes entraram em campo tentando se livrar da zona do rebaixamento. Dentro de campo as duas equipes travaram uma partida bastante estudada e com poucas jogadas ofensivas. A rede não balançou e a partida ficou no empate em 0x0.

Com o empate, o Confiança soma 10 pontos e está na 17ª posição do CampeonatoBrasileiro da Série B. O time azulino recebe na próxima rodada o Botafogo, no sábado, às 16h30, na Arena Batistão, em Aracaju.

FSF – Foto: Lucas Almeida/Confiança