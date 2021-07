Deputado Zezinho Sobral destaca retorno às aulas presenciais

O líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Zezinho Sobral (PODE), destacou a volta às aulas presenciais,de forma gradual e planejada, considerando o avanço da vacinação contra a Covid-19 para professores, profissionais e famílias dos alunos.

“Eu sou a favor do retorno às aulas; entendo que a sala de aula é a forma mais eficiente de providenciar o aprendizado para os nossos alunos e criar um hábito onde os pais possam sair para trabalhar e seus filhos vão à escola, são alimentados, cuidados, instruídos diretamente pelos seus mestres e atendidos por aquela estrutura que é feita com esse objetivo”, ressalta.

O governador Belivaldo Chagas autorizou o retorno às aulas presenciais a partir desta quarta-feira, 21 para as escolas da rede particular e do ensino superior para todos os períodos letivos e a partir do próximo dia 17 de agosto nas escolas da rede pública.

“O estado está apontando para um retorno gradual, um retorno seletivo de idades e com avanço no processo de vacinação. Nós temos a expectativa de que agosto seja um mês de avanço significativo que permita que, pelo menos, a primeira dose possa ser aplicada a todos os profissionais que estarão efetivamente nas escolas e aos pais dos alunos que vão transportá-los”. acredita.

