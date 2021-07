Este ano tem sido de chuva acima do esperado em Aracaju

Este ano tem sido de chuva acima do esperado. O período de maior carga d’água, em Aracaju, historicamente, é entre os meses de março e junho, no entanto, em 2021, as chuvas têm permanecido por mais tempo e, somente em julho, foi registrado um acumulado, até o momento, de 347 milímetros de água pluvial, quando a média é de 220 milímetros para todo o mês.

Ainda que os registros estejam acima do habitual, a capital sergipana tem se comportado bem no sentido de ter respostas otimizadas em situações decorrentes da chuva, o que mostra a eficiência e importância dos trabalhos preventivos realizados continuamente pela Prefeitura de Aracaju.

Desde 2017, o Município conta com o Comitê de Gerenciamento de Crises, a partir do qual as secretarias e os órgãos municipais atuam de maneira integrada para propor, articular, coordenar e avaliar ações destinadas à mitigação dos efeitos das chuvas em áreas críticas da cidade e também outros eventos adversos.

“O Comitê faz com que possamos entender a realidade de cada área de gestão da Prefeitura e possamos avaliar os pontos de forma mais criteriosa, e assim agir com olhar técnico, mas também humano, para equacionar os problemas de maneira integrada, salvaguardando, sobretudo, a população. Portanto, o que temos visto, ao longo dos últimos anos, é uma cidade que tem se comportado bem em períodos de maior intensidade das chuvas e, hoje, com os instrumentos que nos foram possibilitados, temos condições de melhor monitorar as regiões, otimizando, também, o tempo-resposta das nossas equipes”, ressalta o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

Com o foco voltado para a prevenção, a integração das secretarias e órgãos da Prefeitura atende à cidade como um todo, antes mesmo que as chuvas comecem a cair. Para tanto, existe uma constância na manutenção do sistema de drenagem de Aracaju, limpeza de bueiros e canais, além de investimentos em tecnologias que fornecem dados que contribuem para uma melhor visibilidade do tempo e seus efeitos, como é o caso do sistema de monitoramento que, hoje, pode ser acompanhado pela ferramenta ClimAju.

“Nesse trabalho de prevenção, contamos, ininterruptamente, com a Emsurb [Empresa Municipal de Serviços Urbanos] e com a Emurb [Empresa Municipal de Obras e Urbanização] para o serviço voltado aos canais, bocas de lobo e todo o sistema de drenagem, o que tem trazido uma capacidade de suporte às chuvas, na cidade. Isso sem falar das obras realizadas para melhorar a infraestrutura de Aracaju, a mobilidade urbana, o que também contribui para a melhoria do fluxo e da dinâmica da capital. Um bom exemplo é o que acontece, atualmente, na avenida Euclides Figueiredo, antes motivo de preocupação e, hoje, uma via que responde muito bem em dias mais intensos de chuva, sem os transtornos de outros tempos”, frisa o gestor.

Ocorrências

As notificações de ocorrências recebidas pela Defesa Civil de Aracaju é outro termômetro que dá uma noção das situações vivenciadas pela população no período chuvoso. De acordo com o coordenador do órgão municipal, major Silvio Prado, atualmente essas ocorrências têm sido mais relacionadas à estrutura de construções privadas que não têm relação direta com o trabalho do município, ou questões pontuais de deslizamento de terra, em áreas que, pelo histórico, são classificadas como de risco.

Para exemplificar, Silvio destaca as ocorrências registradas na terça-feira (20): deslizamento de terra; destelhamento de casas, por conta dos ventos fortes; queda de árvore; e risco de desabamento. Em todas elas, houve apenas danos materiais e as equipes realizaram o atendimento prontamente.

“Todo o trabalho preventivo realizado pela Prefeitura contribui para aumentar a capacidade de absorção das águas das chuvas. Já com o monitoramento ostensivo, baseado no sistema que temos atualmente, conseguimos chegar aos locais de risco ou de possibilidade de registro de ocorrência, muitas vezes, até antes que o incidente aconteça, atuando, assim, de maneira preventiva, assegurando o cuidado junto à população, que é o nosso foco principal”, ressalta o coordenador da Defesa Civil.

Além disso, salienta o major Silvio, com o serviço via SMS, o órgão envia alertas aos números registrados, o que também serve como suporte para que as pessoas tenham conhecimento dos riscos e possam sair das localidades, em casos mais extremos.

“Ou seja, a administração municipal trabalha em diversas linhas para prestar suporte, mas, principalmente, evitar problemas maiores. Os eventos naturais, como a chuva e os ventos fortes, não podemos controlar, mas os cuidados com a população, sim”, complementa.

Previsão

Uma nova frente fria chegou a Aracaju. Nas últimas 24 horas, foram registrados 64.7 milímetros de chuva e, conforme alerta do Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS), a maior intensidade de chuva deve ser registrada entre estas quinta (22) e sexta-feira (23), quando há probabilidade de um volume de até 80 milímetros.

Para situações emergenciais, a população pode acionar a Defesa Civil através do número 199. O serviço funciona 24h, todos os dias da semana e deve ser acionado caso sejam observadas situações de anormalidade, que possam ser provocadas pela chuva.

SMS 40199

Com mais de 51 mil números cadastrados, o serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que possam ocorrer.

Para realizar o cadastro, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Por Tirzah Braga