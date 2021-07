Ex-participantes do ‘No Limite’ falam da recuperação do corpo

“Depois do programa a ideia é ter um acompanhamento nutricional para reintroduzir a alimentação adequada e retornar aos treinos de forma gradual para recuperar o físico. Mas também é importante cuidar do emocional. Nosso corpo é realmente incrível, tanto para se adaptar quanto para retornar ao seu “normal”. Temos uma memória celular que auxilia nesse processo. Homens tem uma vantagem hormonal em relação as mulheres e tendem ganhar a massa magra mais rapidamente, além de terem um percentual de gordura mais baixo”, detalha o médico.

André Martinelli

Ele que ficou em 3º lugar no reality, após ser o mais votado entre os participantes, chegou a perder 7 kg durante a competição. Mas só de voltar para casa e retomar a rotina, André revela que já está com o condicionamento físico até melhor do que quando entrou no programa.

“Assim que voltei do confinamento e das gravações tive um dia de descanso, no outro já estava treinando. Eu não treino apenas por aparência, mas sim por gostar mesmo e pela saúde no longo prazo. Longevidade. Treinar para mim é como se fosse minha terapia diária”, conta.

“Logo que cheguei, voltei ao ritmo de treinos só que mais devagar, afinal o meu corpo não estava alinhado igual antes. Surgiram umas dores e, então, busquei a quiropraxia e alinhamento postural para reorganizar o corpo que estava realmente desalinhado com tantas noites dormindo no chão e provas. Eu também comi demais nessa volta para casa, mas há umas três semanas já voltei para a dieta. No programa, eu havia perdido 7 kg, entrei com 84 kg e sai por volta dos 77,76 kg“, revela André.