Garibalde Mendonça e Machado se encontram e tratam de 2022

O deputado estadual Garibalde Mendonça recebeu em seu escritório nesta terça-feira, 20, a visita do presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, e a conversa girou em torno da eleição que ocorrerá no próximo ano.

Para ambos o momento ainda é de muita incerteza, considerando que está em discussão no Congresso Nacional uma possível reforma eleitoral, o que servirá de base para as decisões dos pretendentes aos cargos eletivos do próximo pleito.

Garibalde que ainda se encontra filiado ao MDB, aguarda o período da janela para definir seu caminho pártidário, o que também depende do que for decidido nas regras para as eleições. “Tenho recebido e conversado com diversos dirigentes partidários, porém, não posso me antecipar numa decisão, quando as regras do jogo ainda estão em análise”, esclareceu o deputado.

Ele também disse que o DEM de Sergipe nas pessoas da senadora Maria do Carmo e do próprio José Carlos Machado tem lhe dado muita atenção, e por isso não pode negar que seja a sigla com a qual mais dialogou ultimamente.

“Conversar política com Machado é mergulhar na história de Sergipe, e aproveitar para adquirir um pouco mais de experiência com quem conhece bem o cenário político do estado e do país, além de ser sempre muito agradáveis nossos encontros”, comentou Garibalde.

O deputado que deve disputar sua reeleição vive um desconforto no MDB, e sua permanência na sigla é praticamente descartada, principalmente depois de tudo que passou nas eleições anteriores, quando tomava conhecimento das decisões do partido através da imprensa. Até mesmo a presidência do Diretório do MDB de Aracaju o parlamentar só soube por um jornalista que havia mudado, e que já não era mais ele. “E muito difícil minha permanência no MDB”, observou e concluiu Garibalde.

Por Ferreira Filho