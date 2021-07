Grupo educacional desenvolve vacinômetro e avisa dia da vacinação

O vacinômetro também serve para avisar sobre o dia da segunda dose do imunizante para quem se cadastrar

O Ser Educacional, um dos maiores grupos de ensino superior do Brasil, desenvolveu um site para acompanhar o processo da vacinação em todo o país. O Vacinômetro é uma ferramenta digital que foi desenvolvida em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil por meio do movimento Unidos pela Vacina.

A plataforma tem como objetivo mostrar como anda a vacinação em todos os estados e suas respectivas cidades. O site também tem um campo onde a população pode se cadastrar para receber um lembrete referente a data de aplicação da segunda dose do imunizante.

Todo o Brasil vacinado em 2021

As vacinas autorizadas para combater o vírus da COVID-19 possuem eficácia comprovada de 50,38 a 95% e, por enquanto, são destinadas para as pessoas com mais de 18 anos de idade. Elas são capazes de produzir proteção contra a doença depois da segunda dose aplicada. O desenvolvimento da imunidade por meio da vacinação significa que há um risco reduzido de desenvolver a doença e suas possíveis complicações.

O Brasil ainda tem um longo caminho pela frente. Até hoje, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose chega a 34,85% e 11,60% para os que já tomaram a segunda dose dos imunizantes. Em Pernambuco, cerca de 28% da população já recebeu a primeira dose e 10,55% tomaram a segunda dose.

Jânyo Diniz, presidente do Ser Educacional, ressalta a importância da vacinação para a população brasileira. “Este é mais um projeto de responsabilidade social do grupo Ser Educacional. Incentivar e criar meios que possam auxiliar a população no comprometimento com a vacinação e todas as medidas de prevenção está entre os nossos objetivos”, afirma.

A plataforma para os pernambucanos se cadastrarem e acompanhem o andamento da vacinação é o vacinometro.sereducacional.com. Nela, a população também pode saber a eficácia de cada fabricante do imunizante e quantas doses são necessárias para cada uma dela.

Por Suzy Guimarães