Juliana Paes canta com Buchecha, arrasa no funk e fala como seria no BBB

Pode entrar, Juliana Paes! A atriz é a convidada desta semana no Casa Kalimann – já está no Globoplay! – e se divertiu com várias dinâmicas e em um bate-papo especial. Logo no início, Ju falou sobre sua relação com o Big Brother Brasil e comentou se algum dia já se imaginou dentro do programa.

“Todo mundo que gosta de Big Brother e que assiste já se imaginou ali dentro. O meu problema é a impulsividade. Eu falo e depois penso. Isso é um problema nos meus relacionamentos aí na vida.”