Mais 4.895 aracajuanos foram vacinados contra covid-19, nesta terça

“Estava esperando muito por esse dia porque é uma esperança, principalmente para quem já perdeu algum familiar ou já passou pela doença”. Assim definiu o momento a operadora de financiamento Eutânia Thais, vacinada contra a covid-19, nesta terça-feira, 20, no ponto montado na Faculdade Pio Décimo.

Eutânia está entre os 3.659 aracajuanos que receberam sua primeira dose de esperança. Para quem já cumpriu o intervalo necessário, o município também segue aplicando a segunda dose, que nesse dia somou 1.236 vacinados. Com o balanço do dia, que alcançou os 4.895 vacinados, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) contabiliza 317.755 pessoas vacinadas, o que representa 47,7% da população.

Nessa nova etapa da campanha, estão sendo imunizadas as pessoas com 32 anos, que poderão se vacinar até a quinta-feira, 22, em oito pontos de vacinação. Quem optar por receber a sua dose em um dos drive-thrus, no Parque da Sementeira ou no 28º Batalhão de Caçadores, que funcionam das 8h às 17h, precisa se cadastrar no site da Prefeitura e anexar os documentos necessários para, após aprovação, gerar o código de validação.

Já nos pontos fixos, que funcionam das 8h às 16h e estão localizados na UBS Santa Terezinha (Robalo), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Unit (Farolândia), Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Faculdade Pio X (Avenida Tancredo Neves), é necessário apenas apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa a ser vacinada.

Grávida e puérperas continuam sendo imunizadas exclusivamente no auditório Antônio Vieira Neto, no Siqueira Campos, das 8h às 16h. É necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência de Aracaju e um documento que comprove a gravidez ou puerpério.

Alívio e gratidão

Fabiana Rios foi vacinada no drive montado no Parque da Sementeira. Muito emocionada, ela disse que a imunização se tornou um momento especial e que merecia ser vivida por muitos outros. “Me sinto muito grata, porque tenho uma amiga que está entubada, perdi um tio por conta da covid, e ter essa oportunidade de poder receber a vacina, sendo que várias pessoas não conseguiram, é só gratidão mesmo”, relatou.

Bruno Leite, que trabalha com Marketing, se vacinou no ponto montado no Externato São Francisco. “Pelo andamento do cronograma eu achei que ia ser no mês que vem, e já ter recebido essa primeira dose hoje foi ótimo. Apesar de eu trabalhar de casa, a gente se sente mais seguro, principalmente quando puder reencontrar pessoas da família, já que durante esse tempo o convívio social ficou muito restrito. Vai dar um pouco mais de segurança”, avaliou.

