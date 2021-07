Nomeados no concurso de guarda prisional têm até 1º de agosto para entrega de documentação

Os 156 aprovados no concurso público para provimento do cargo efetivo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional, já nomeados pelo governador Belivaldo Chagas, têm até o próximo dia 1º de agosto para entrega de documentação, exames e laudos médicos, conforme consta no edital de convocação.

Os nomeados devem encaminhar toda a documentação para o e-mail: concurso.sead@sead.se.gov.br e informar no campo assunto: POSSE CONCURSO PÚBLICO 06/2018.

Eles devem passar pela Perícia Médica a partir do dia 10 de agosto, cujo cronograma será divulgado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) ainda esta semana.

A data provável da posse dos candidatos declarados aptos na Perícia Médica é 30 de agosto deste ano. Até esta data devem solicitar exoneração de seus vínculos públicos, caso possuam.

O concurso

Esta já é a sétima convocação do concurso nº 01/2018, realizado em 2018 pela então Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), hoje Secretaria de Estado da Administração (Sead).

Inicialmente, o concurso foi para o preenchimento de 100 vagas, mas após aprovação da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Estado disponibilizou mais 50. Agora, foram nomeados 156 candidatos, que devem ser empossados no dia 30 de Agosto deste ano.

Abertura de conta

A coordenação do concurso da Sead informa que a abertura de conta salário pode ser realizada em qualquer agência Banese, no entanto, foi disponibilizada para a secretaria a agência de nº 54, localizada na Av. Francisco Porto, 106, bairro Salgado Filho, que contará com uma logística diferenciada para facilitar e agilizar o processo de abertura da conta salário.

Documentação para abertura de conta salário:

Originais e cópias:

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

Comprovante de endereço residencial;

Documento de identificação (Carteira de Identidade, Passaporte ou Identidade Profissional);

Solicitação de abertura de conta salário emitida pela SEAD.

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo e-mail: concurso.sead@sead.se.gov.br ou pelo telefone 3226-2207.

Confira a relação completa da documentação necessária e a lista dos nomeados: 7ª convocação