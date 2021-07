Procurado na Operação Loftus, “Mimi”, morre em confronto com a polícia em Propriá

O Departamento de Narcóticos (Denarc) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizaram nesta terça-feira (20), no município de Propriá, Edmilson Rosa Santos, o “Mimi, mais um alvo da Operação Loftus, ocorrida na última sexta, 16, e que cumpriu mandados de prisão contra envolvidos numa organização criminosa voltada ao narcotráfico e homicídios, com ramificações em todo o estado. A ação de hoje contou com o apoio da SMTT Aracaju.

Após diligências, a Polícia Civil constatou que Edmilson Rosa Santos, o “Mimi”, que teve um mandado de prisão deferido por suspeita de integrar o grupo criminoso, estava no Rio Grande do Norte e chegaria em Sergipe hoje, 20. Na altura de Propriá, o veículo em que o suspeito estava foi interceptado pela polícia, momento em que o investigado reagiu, efetuando disparos contra a equipe policial.

De imediato, em legítima defesa, a polícia reagiu ao confronto. Em meio à ação, Edmilson foi atingindo e acabou vindo a óbito. Com o homem, foi apreendida uma pistola Glock 9 milímetros.

Operação Loftus

Durante a ação, foram presas oito pessoas e cinco entraram em confronto com as forças de segurança. Mais de 150 policiais participaram dos trabalhos e 28 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Informações e foto SSP